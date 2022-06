Fost agent de vanzari din Valcea, condamnat la inchisoare cu executare. Vezi ce a facut!

Trei ani si trei luni de inchisoare cu executare a primit un barbat de 52 de ani, din comuna Berislavesti, dupa ce instanta l-a gasit vinovat pentru comiterea infractiunii de delapidare in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Omul a fost agent de vanzari la o societate comerciala, iar din aceasta functie a comis infractiunile. Pe langa faptul ca si-a permis sa falsifice o serie de documente, barbatul a vandut fara drept din bunurile societatii (sisteme solare si ... citeste toata stirea