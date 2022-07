Fostul primar din Prundeni, saltat de politisti si transferat la penitenciar. El a fost condamnat definitiv...

Condamnat definitiv ieri, 11 iulie 2022, fostul primar al comunei Prundeni, Ion Horia Horascu, a fost aseara saltat de politisti si transferat la penitenciar. Prima instanta l-a condamnat la ani grei de inchisoare, alaturi de complicii sai, iar Curtea de Apel Pitesti le-a respins apelul si le-a mentinut pedeapsa. Este, pana acum, cel mai mare dosar in care a fost fostul edil acuzat de fapte penale. Horascu a fost trimis in judecata in data de 13 august 2018, pe rolul Tribunalului Arges, fiind ... citeste toata stirea