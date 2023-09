In fostul spatiu in care a functionat timp de 20 de ani dispensarul veterinar al comunei Daesti, se infiinteaza un Centru Comunitar Integrat. Proiectul a luat deja startul, inca din luna august, cladirea din imagini (vezi foto jos) se modernizeaza in totalitate, iar ulterior va fi dotata cu mobilier si piese de logistica necesare functionarii. Centrul Comunitar Integrat se realizeaza cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Pilonul V - Sanatate si rezilienta ... citeste toata stirea