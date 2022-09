FOTO - 24 de cupluri de ramniceni au fost aniversate la implinirea a 50 de ani de casnicie

- In preambulul Zilei Internationale a Persoanelor VarstniceIn contextul apropiatei sarbatori internationale a persoanelor varstnice - marcata in prima zi a lunii octombrie - miercuri, 21 septembrie, la Arenele "Traian" a avut loc o festivitate "Nunta de Aur" in cadrul careia 24 de cupluri de ramniceni au fost sarbatorite cu ocazia implinirii unei jumatati de secol de casnicie. Primarul Mircia Gutau, gazda a evenimentului, i-a felicitat pe cei aniversati, le-a urat multi ani impreuna si de ... citeste toata stirea