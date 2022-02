FOTO - 33 de noi locuri de parcare pe strada Ostroveni

Primaria Ramnicu Valcea continua demersul de creare a cat mai multe locuri de parcare pentru a raspunde necesitatilor detinatorilor de autoturisme din municipiu. Astfel, pe strada Ostroveni, pe doua tronsoane in dreptul blocurilor A14 si A15, Directia Administrarea Domeniului Public a realizat in ultima perioada 33 de noi locuri de parcare paralel cu axul drumului prin lucrari constand in amenajarea de alveole, montarea de borduri si de pavele pe o lungime de aproximativ 200 m, iar cu ... citeste toata stirea