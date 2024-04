FOTO: 48 de familii de ramniceni au primit cheile pentru noile apartamente

Aproape neincrezatori ca li se intampla o astfel de bucurie, membrii celor 48 de familii care au primit luni, 8 aprilie 2024, cheile de la locuintele sociale repartizate in complexul din Ostroveni Sud au intrat emotionati in blocurile 1 si 2, curiosi sa vada apartamentul sau garsoniera pe care, de acum inainte, le vor numi "acasa". Emotionat a fost si primarul Mircia Gutau pe parcursul scurtei ceremonii in care a impartit cheile beneficiarilor indreptatiti, insotite, cum se cuvine mai ales in ... citește toată știrea