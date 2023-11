Joi seara, la Casa Sindicatelor, primarul Mircia Gutau a prezentat public "Harta proiectelor cu finantari nerambursabile ale Primariei Municipiului Ramnicu Valcea", o sinteza disponibila la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro care prezinta "la zi" toate investitiile - finalizate sau in implementare - realizate din 2016 si pana in prezent cu fonduri externe bugetului local. In fata unei sali de peste 500 de locuri care s-a dovedit neincapatoare pentru cei care au participat la eveniment, ... citeste toata stirea