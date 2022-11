FOTO. ACCIDENT cu 2 victime la GALICEA. Beat, a intrat cu masina in podul recent modernizat..

Cu o alcoolemie de 1,2 mg/l alcool pur in aerul expirat, un barbat in varsta de 37 de ani s-a urcat la volan si s-a "infipt" cu masina direct in podul de la Galicea ce a fost recent modernizat. Accidentul rutier a avut loc azi, 28 noiembrie 2022, in jurul orei 15.30, pe DJ 678, iar, in urma impactului, conducatorul auto si pasagera din dreapta fata au fost raniti si transportati la spital."Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 37 de ani, in timp ce ... citeste toata stirea