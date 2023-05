Sase victime, printre care pacienti dializati si o gravida, au fost raniti intr-un accident rutier ce a avut loc in urma cu putin timp pe raza localitatii Francesti, chiar in zona Unitatii Militare. In evenimentul de circulatie au fost implicate o ambulanta de transport persoane si un autoturism. Ambulanta transporta trei pacienti dializati, in timp ce in autoturism, pe scaunul din dreapta, se afla o gravida care a suferit multiple traumatisme, iar cadrele medicale ajunse la fata locului au ... citeste toata stirea