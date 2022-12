Accident rutier produs pe DN 7, in localitatea Bascov, zona Valea Ursului, intre Ramnicu Valcea si Pitesti, in aceasta dupa-amiaza de duminica, 4 decembrie 2022. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod, iar in urma impactului au rezultat doua victime.ISU Arges anunta ca la fata locului intervin pompierii de la Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de ... citeste toata stirea