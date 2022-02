FOTO: ACCIDENT cu doua victime pe DN 7, intre Valcea si Pitesti

UPDATE: Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca, un barbat de 43 de ani, din Campulung, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Valcea catre Pitesti, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar fi patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 65 de ani, din Pitesti. Ulterior, in spatele autoturismului a intrat ... citeste toata stirea