Accident rutier pe DN 7, la Caineni, anunta autoritatile din Valcea. S-a intamplat in jurul orei 14.00, iar in urma impactului dintre un autoturism si un autotren au rezultat doua victime - un barbat si o femeie. Cauza producerii evenimentului rutier ar fi neasigurarea la schimbarea directiei de mers."Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, la km 215, in localitatea Caineni, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi avut loc o coliziune intre un autotren ... citeste toata stirea