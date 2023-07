Accident rutier pe DN 67, in localitate Tomsani, anunta ISU Valcea. Din opt persoane ce se aflau in cele trei autoturisme implicate, sase au fost ranite. Printre victime se afla si doi copii. Accidentul a avut loc in urma cu putin timp, traficul fiind blocat total in zona. La fata locului au fost trimis trei ambulante ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Valcea, dar si un echipaj SMURD, care vor transporta ranitii la spital."Sosite la fata locului, echipajele operative au constatat ca ... citeste toata stirea