Trei autoturisme au intrat in coliziune pe DN 7, la kilometrul 158, pe raza comunei Milcoiu. S-a intamplat in urma cu putin timp, iar in urma impactului o persoana a fost ranita si transportata la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Valcea. Victima a fost ranita usor, se pare."Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca s-ar fi produs o coliziune intre 3 autoturisme pe ... citeste toata stirea