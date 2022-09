Doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 67, pe raza comunei Slatioara, judetul Valcea. Accidentul de circulatie s-a petrecut azi, 17 septembrie 2022, in jurul orei 12.30, in urma impactului o masina rasturnandu-se in afara carosabilului. Au rezultat trei ... citeste toata stirea