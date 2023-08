Accident rutier pe DN 7, pe raza localitatii Caineni, anunta Politia Valcea. Trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme, iar traficul in zona este blocat partial.Evenimentul rutier s-a petrecut azi, 19 august 2023, in jurul pranzului. Potrivit IPJ Valcea, din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca ar fi avut loc o coliziune intre doua autoturisme pe DN 7, in localitatea Caineni, la km 237+ 400 m.In urma impactului, a rezultat ranirea a 3 persoane, ... citeste toata stirea