Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, la ora 10.28, in comuna Gusoieni, sat Magureni, pe DN 67B. Potrivit ISU Valcea, doua autoturisme au intrat in coliziune, cauza producerii evenimentului rutier urmand a fi stabilita de politisti dupa cercetari.In urma impactului au rezultat doua victime neincarcerate, neblocate. Acestea au primit ingrijiri ... citeste toata stirea