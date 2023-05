Doua victime au rezultat dintr-un accident rutier ce avut loc azi, 23 mai 2023, in jurul orei 15.30, pe raza comunei Mihaesti, sat Magura.Potrivit Politiei Valcea, din primele verificari efectuate la fata locului, a reiesit faptul ca o femeie de 51 de ani, din municipiul Pitesti, judetul Arges, in timp ce se deplasa pe DJ 647, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, a parasit partea ... citeste toata stirea