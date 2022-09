Doua persoane au decedat, in urma cu putin timp, intr-un tragic accident rutier ce a avut loc pe DN 7, pe raza localitatii Bujoreni, in satul Gura Vaii. Din primele informatii, este vorba despre o coliziune frontala intre un TIR si un autoturism, in urma unei depasiri neregulamentare.Cele doua victime sunt din autoturism (soferul si ... citeste toata stirea