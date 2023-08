Tragedie intr-o padure din zona Cheia a orasului Baile Olamesti, azi, 9 august 2023, in jurul orei pranzului. Angajatul unei societati comerciale, care se afla la o actiune de taiere de arbori, a murit dupa ce i-a cazut o creanga in cap. Impactul a fost extrem de puternic, barbatul in varsta de 40 de ani decedand la scurt timp dupa producerea accidentului. In cauza, politistii au deschis un dosar penal, iar inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Valcea au deschis o ancheta."Din ... citeste toata stirea