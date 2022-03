FOTO. ACCIDENT GRAV intr-o comuna din VALCEA. Patru victime...

Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier grav ce a avut loc in aceasta dimineata de luni, 7 martie 2022, in jurul orei 03.24. Evenimentul de circulatie s-a petrecut in localitatea Stoenesti, sat Barlogu, soferul unui autoturism pierzand controlul directiei de mers si intrand intr-un cap de pod."In urma impactului, au rezultat 4 victime implicate, din care una incarcerata. La fata locului s-au deplasat: 2 ASAS cu modul de descarcerare, 1 SMURD, 3 ambulante SAJ.In momentul sosirii ... citeste toata stirea