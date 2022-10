FOTO. ACCIDENT GRAV la IONESTI. Barbat acrosat de o autoutilitara

Accident cumplit in aceasta dimineata de miercuri, 26 octombrie 2022, pe DN 64, intre Ramnicu Valcea si Dragasani, pe raza localitatii Ionesti. Un barbat ce se afla pe langa propria-i masina, incercand sa rezolve o problema la o roata, a fost acrosat de un autoturism. Omul se afla in stare grava, fiind transportat la spital.Potrivit IPJ Valcea, din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca un barbat de 59 de ani, din Ramnicu Valcea, judetul Valcea, in timp ce se afla langa ... citeste toata stirea