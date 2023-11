In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 7, pe raza localitatii Calimanesti, traficul fiind blocat. In urma impactului dintre doua autoturisme, o persoana a fost ranita, ISU Valcea anuntand ca victima este in coma.Din cercetarile preliminare efectuate, politistii de la IPJ Valcea au stabilit ca, un barbat de 30 de ani din Chisinau, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 7, in orasul Calimanesti, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ... citeste toata stirea