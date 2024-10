Foto. ACCIDENT in aceasta seara, pe Valea Oltului. O tanara de 21 de ani se afla la volanul uneia dintre masini

In aceasta seara de 20 octombrie 2024, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati, prin apel 112, pentru a interveni la un accident rutier care s-a produs pe Drumul National 7, la km 219+500 m, in localitatea Tutulesti. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca o tanara de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de catre o femeie de 36 de ani. ... citește toată știrea