FOTO. Accident in aceasta seara. Un prahovean beat a intrat cu masina in sant

In aceasta seara de luni, 11 noiembrie 2024, politistii Biroului Rutier Valcea au intervenit la un accident rutier care s-a produs pe DN 67, in cartierul Copacelu din sudul municipiului Ramnicu Valcea.Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, in timp ce conducea un autoturism, din cauze care urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut ... citește toată știrea