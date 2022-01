FOTO - Accident in fata Liceului General Magheru. Duba Politiei, implicata

O autospeciala a Inspectoratului de Politie Judetean (ISJ) Valcea si un autoturism au intrat in coliziune pe Calea lui Traian, chiar in fata Liceului General Magheru din Ramnicu Valcea. Din cate se pare, politistul de la volanul autospecialei, care se afla in timpul serviciului, a efectuat o manevra de intoarcere, lovind un autoturism care circula regulamentar, condus de un tanar de 28 de ani.Initial se anuntase o victima ca urmare a impactului, insa aceasta a refuzat transportul la spital. ... citeste toata stirea