O femeie a fost ranita intr-un accident rutier ce a avut loc azi, 10 noiembrie, in jurul pranzului, in municipiul Ramnicu Valcea, in zona Nord. Potrivit informatiilor primite, victima traversa strada pe trecerea de pietoni din fata sediului Registrului Comertului in momentul in care a fost lovita de un autoturism. Din cate se pare, masina de Brasov oprise pentru a acorda prioritate in momentul in care a fost izbita din spate de un alt autovehicul. Din impact, prima masina a ricosat pe "zebra" ... citeste toata stirea