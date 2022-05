O femeie in varsta de 51 de ani a fost acrosata de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni. S-a intamplat in urma cu putin timp in municipiul Ramnicu Valcea, pe b-dul Tudor Vladimirescu, chiar in zona Teatrului Anton Pann.Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba de un barbat din Ramnicu Valcea, in varsta de 36 de ani, care in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, ... citeste toata stirea