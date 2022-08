FOTO. ACCIDENT in RAMNICU VALCEA. Masina rasturnata pe Calea lui Traian

UPDATE: Din primele verificari efectuate se pare ca un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Ramnicu Valcea , directia Nord- Sud, din cauze care urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, a intrat in coliziune cu alte 2 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul ... citeste toata stirea