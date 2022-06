FOTO - ACCIDENT in RAMNICU VALCEA. Motociclist ranit!

Un motociclist in varsta de 36 de ani a fost ranit intr-un accident rutier ce a a avut loc azi, 29 iunie 2022, in jurul orei 13.30. Evenimentul de circulatie s-a petrecut in municipiul Ramnicu Valcea.Potrivit politistilor, un taximetrist in varsta de 38 ani, din Rm. Valcea, ar fi condus un autoturism pe strada Ferdinand, din directia Nord-Sud, iar, la intersectia cu bulevardul Nicolae Balcescu, ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un ... citeste toata stirea