Fetita in varsta de opt ani a fost ranita intr-un accident rutier ce s-a petrecut, in urma cu putin timp, in municipiul Ramnicu Valcea. Potrivit politistilor Biroului Rutier, din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre doua autoturisme pe strada Nicolae Balcescu intersectie cu strada Remus Bellu, chiar in sensul giratoriu din fata sediului ABA Olt. ... citeste toata stirea