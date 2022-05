Un motociclist a fost transportat in stare grava la Spitalul de Urgenta Valcea, in urma unui accident rutier ce a avut loc in aceasta dupa amiaza de duminica, 8 mai 2022. S-a intamplat pe DN 7 CC, pe centura orasului Calimanesti.Potrivit IPJ Valcea, din primele informatii, se pare ca un barbat in timp ce conducea o motocicleta pe DN 7 CC ar fi intrat in coliziune cu un autoturism. ... citeste toata stirea