Un barbat de 70 de ani a fost transportat la spital in stare grava dupa ce a trecut tractorul peste el. Omul se afla in curtea propriei case din municipiul Dragasani, judetul Valcea, in momentul in care s-a petrecut nefericitul accident. Rudele au sunat imediat la 112, anuntand ca barbatul este ... citeste toata stirea