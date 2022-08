O bucuresteanca a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost acrosata de un biciclist. Accidentul rutier a avut loc azi, 30 august 2022, in localitatea Ocnele Mari, din judetul Valcea.IPJ Valcea informeaza ca, din primele verificare efectuate la fata locului, s-a constatat faptul ca un barbat de 24 de ani, din localitatea Ocnele Mari, ar fi condus o bicicleta in localitate, din directia Nord catre Sud, moment in care ar fi ... citeste toata stirea