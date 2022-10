FOTO - ACCIDENT la SLATIOARA provocat de un tanar de 18 ani

Un tanar de 18 ani a provocat un accident rutier in aceasta dimineata, la Slatioara, in satul Gorunesti. El se afla la volanul unui BMW in momentul in care ar fi intrat intr-o curba cu o viteza de aproximativ 80 de km/h. Tanarul a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a izbit violent de un stalp de electricitate.Sansa a fost de partea lui de data aceasta, el scapand cu viata din masina facuta praf. A primit ingrijiri medicale la fata locului, insa ranile fiind usoare a ... citeste toata stirea