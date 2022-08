Trei victime au rezultat in urma unui accident ce a avut loc in urma cu putin timp pe DN 64, in zona Tatarani, pe raza localitatii Babeni.Politistii ajunsi la fata locului au constatat, in urma verificarilor efectuate, ca un barbat in varsta de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Babeni, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, de 35 de ani.Din accident a rezultat ranirea ... citeste toata stirea