Aflat la volan intr-o stare avansata de ebrietate, un tanar de 20 de ani a provocat un accident rutier la Vladesti, pe DN 64. S-a intamplat in aceasta dimineata de marti, 3 octombrie 2023, in jurul orei 04.00.Potrivit IPJ Valcea, din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca tanarul de 20 de ani, din localitatea Vladesti, conducea un autoturism pe DN 64, la km 121+ 400 m, in momentul in care ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un parapet ... citeste toata stirea