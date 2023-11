UPDATE: Soferul care a decedat avea 48 de ani si era din Arad. Cauza producerii accidentului ar fi patrunderea pe contrasens. Din motive care inca nu se cunosc, conducatorul auto al dubei a intrat pe sensul opus, fara a depasi alt autovehicul, izbindu-se violent de TIR-ul ce venea din sens opus.Eveniment rutier cumplit, in aceasta dimineata de 30 noiembrie 2023, pe raza comunei Bujoreni, pe Drumul National (DN) 7. Un TIR si o duba au intrat in coliziune in zona Gura Vaii, iar unul dintre ... citeste toata stirea