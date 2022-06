UPDATE: Pietonul este un barbat in varsta de 75 de ani, din Bujoreni.Accident mortal pe DN 7, pe raza localitatii Bujoreni, judetul Valcea. S-a intamplat in urma cu putin timp, iar politistii rutieri au au ajuns la fata locului.Din primele verificari efectuate a rezultat faptul ca, un barbat de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe ... citeste toata stirea