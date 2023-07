O femeie in varsta de 55 de ani si-a pierdut viata, in aceasta dimineata, in urma unui tragic accident rutier. Totul s-a petrecut in municipiul Dragasani, pe strada Tudor Vladimirescu, in timp ce femeia traversa drumul prin loc nepermis. Femeia a fost lovita de TIR si a ramas blocata sub acesta, fiind necesara interventia echipajelor de la Descarcerare din cadrul ISU Valcea. Din pacate, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale ajunse la fata locului, femeia a decedat, ... citeste toata stirea