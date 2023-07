Un motociclist in varsta de 25 de ani a decedat, azi - noapte, in urma unui accident rutier ce a avut loc pe DN 64, pe raza localitatii Orlesti, intre Dragasani si Ramnicu Valcea.In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism, in care se aflau 5 persoane, si o motocicleta. Impactul a fost unul violent, motociclistul, in varsta de 25 de ani, din judetul Olt, fiind gasit de salvatori in stop cardio-respirator. Cadrele medicale ajunse la fata locului au reusit resuscitarea lui, insa, din ... citeste toata stirea