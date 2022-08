FOTO. ACCIDENT MORTAL noaptea trecuta pe DN 7, in Ramnicu Valcea

O noua tragedie pe DN 7, in judetul Valcea. Noaptea trecuta, in jurul orei 00.20, un tanar si-a pierdut viata intr-un tragic accident rutier, iar trei persoane au fost ranite.Din primele verificari, sustine IPJ Valcea, s-a constatat faptul ca, un barbat de 20 de ani, din comuna Prundeni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 (str. Calea Bucuresti), km 173+950 m, intersectie cu strada Paraul Hotului, in zona Goranu - Ramnicu Valcea, ar fi intrat in coliziune cu un autotren si un alt ... citeste toata stirea