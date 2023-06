Un motociclist in varsta de 32 de ani a decedat intr-un accident rutier ce a avut loc, in urma cu putin timp, pe DN 7, la Draganu, intre Ramnicu Valcea si Pitesti, pe raza judetului Arges.Potrivit ISU Arges, in accident au fost implicate doua autoutilitare, un autoturism si o motocicleta. ... citeste toata stirea