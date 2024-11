FOTO. Accident mortal pe DN 7. Mai multe echipaje au ajuns de urgenta

In aceasta dimineata de marti, 26 noiembrie 2024, in jurul orei 07.00, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier produs pe Drumul National 7, in comuna Golesti.Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit ca un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Arad, in timp ce conducea o autoutilitara, ar fi acrosat un barbat de 65 de ani ... citește toată știrea