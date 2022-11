FOTO - ACCIDENT MORTAL pe VALEA OLTULUI. Pieton lovit de un TIR

Un batran si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un TIR. Accidentul rutier cumplit s-a petrecut in aceasta dimineata de vineri, 18 noiembrie 2022, in jurul orei 7:00, pe DN 7 - Valea Oltului, in zona Tutulesti.Din primele verificari efectuate de politistii rutieri ajunsi la fata locului, la kilometrul 291+200 m, un TIR condus de catre un barbat, de 41 de ani, din judetul Sibiu, ar fi acrosat un pieton in varsta de 86 de ani, din ... citeste toata stirea