FOTO. ACCIDENT MORTAL pe VALEA OLTULUI. Un copil si doi adulti au decedat...

UPDATE: Din primele cercetari efectuate reiese ca soferul unui autoturism condus spre Valcea, din cauze care urmeaza a fi stabilite, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un ansamblu tir condus spre Sibiu. Din pacate, impactul a dus la decesul celor trei ocupanti ai turismului, conducator auto de 34 de ani, sotia acestuia, 31 de ani si fiul acestora, 1 an si 3 luni, din jud. Alba. Ansamblul tir era condus de catre un barbat in varsta de 45 de ani, din jud. Dambovita. ... citeste toata stirea