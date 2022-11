Doua autoturisme au intrat in coliziune in aceasta dimineata de marti, 22 noiembrie 2022, pe strada Calea lui Traian, in zona Nord a municipiului Ramnicu Valcea. Din primele informatii, accidentul rutier a avut loc ca urmare a neacordarii de prioritate vehicule. La volanul unei masini se afla o tanara de 18 ani, iar celalalt autovehicul era condus de o femeie de 63 de ani.In urma impactului a rezultat ranirea ... citeste toata stirea