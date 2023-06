Salvatorii din Sibiu si Valcea intervin in aceasta dimineata de vineri, 16 iunie 2023, la un autoaccident produs pe DN 7, in apropiere de limita cu judetul Valcea.Se pare ca, in timp ce conducea o autoutilitara de 7,5 tone spre Valcea, intr-o curba la stanga, un barbat, in varsta de 53 de ani, din judetul Covasna, a pierdut controlul directiei de deplasare si a iesit in afara partii ... citeste toata stirea