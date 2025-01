FOTO. Accident pe DN 7. O TANARA a ajuns la spital

Astazi, 9 ianuarie 2025, in jurul orei 16.00, pe Drumul National 7, la km 182+700 m, pe raza comunei Bujoreni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier implicand doua autoturisme. La fata locului s-au deplasat politistii Serviciului Rutier Valcea, care, in urma primelor verificari, au constatat ca evenimentul s-a produs in urma unei coliziuni intre cele doua vehicule.In urma impactului, o femeie in varsta de 27 de ani, din comuna Mihaesti, ... citește toată știrea