Foto: ACCIDENT pe un drum din judet, in urma cu putin timp. O persoana este transportata la spital

Astazi, 20 mai 2024, in jurul orei 09.00, politistii rutieri din Balcesti au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 67 B, in comuna Maciuca, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit ca s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, a rezultat ranirea unui ... citește toată știrea